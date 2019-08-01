В Совфеде не видят политики в ужесточении Финляндией визовых требований к россиянам

"Я не думаю, что это связано с каким-либо ухудшением отношений [между странами], скорее всего, можно предположить, что Финляндия хочет подравняться под требования Шенгенской зоны, в этом я не вижу никаких ущемлений [прав]. Сейчас многие страны берут отпечатки пальцев, сетчатку глаз и так далее, это нормальные требования в условиях современного мира, когда много террористов и их пособников проникают в страны. Это не касается именно России, думаю, это касается всех иностранцев, въезжающих в Финляндию", - пояснил Джабаров ТАСС.

Он добавил, что не видит политического подтекста в данном вопросе.

Ранее пресс-служба МИД Финляндии сообщила, что Финляндия с 1 сентября этого года начнет запрашивать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как это прописано в директивах ЕС. До этого Финляндия уже при необходимости требовала более детальную документацию при подаче на визу, но с сентября 2019 года страна будет систематически запрашивать те же сопроводительные документы, что и другие страны Шенгена.

Теперь при подаче на визу к заявлению необходимо будет приложить либо информацию о месте проживания в период поездки, либо описание маршрута, а также доказательство наличия денежных средств для путешествия - выписку с банковского счета за последние три месяца, справку с места работы с указанием зарплаты или свидетельство о владении собственностью в РФ. Кроме того, те, у кого есть собственность на территории Шенгена, теперь должны будут, как и туристы, предоставлять документы о наличии финансовых средств. Тем, кто будет посещать проживающих в Шенгенской зоне близких родственников, также придется при подаче документов на визу предоставлять справку о финансах.