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Расходы России, связанные с председательством в ШОС и БРИКС, составят 4,4 млрд рублей

В частности, расходы на 2019 год составят до 787,3 млн рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство России поручило Минфину профинансировать расходы на мероприятия, связанные с председательством страны в ШОС (2019-2020 годы) и БРИКС (2020 год), в объеме до 4,4 млрд рублей. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что расходы на 2019 год составят до 787,3 млн рублей, на 2020 год - 3 млрд 613,3 млн рублей.

В качестве существенных условий госконтракта, который будут заключаться в рамках обеспечения председательства РФ в этих объединениях, названы оплата расходов фонда "Росконгресс" на эти цели, а также авансирование услуг в размере 80% суммы каждого этапа контракта.

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