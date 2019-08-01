Губернатор Тверской области опроверг слухи об отставке

ТАСС, 1 августа. Губернатор Тверской области Игорь Руденя опроверг информацию о возможной отставке и переводе в Россельхознадзор. Об этом он сказал ТАСС, комментируя распространенную несколькими Telegram-каналами информацию.

"В отставку не собираюсь, все по плану, работа идет. В 2016 году население Тверской области выразило свою поддержку, я очень благодарен. Кроме того, президентом поставлены задачи по исполнению национальных проектов, поэтому будем укреплять экономику как минимум до 2021 года", - сказал Руденя.

Игорь Руденя был избран губернатором Тверской области в сентябре 2016 года, он набрал более 72% голосов. До этого в разные годы служил в Министерстве внутренних дел РФ, работал на руководящих должностях в структуре системы "Росхлебпродукт", был гендиректором ЗАО "Росзерно".

В 2002 году был назначен начальником департамента развития агропромышленного комплекса (АПК) аппарата правительства РФ, замдиректора департамента отраслевого развития правительства РФ. С 2005 года вступил в должность статс-секретаря - замминистра сельского хозяйства РФ. В 2007-2012 годах был директором департамента регионального развития и АПК правительства РФ и руководителем департамента АПК РФ. В 2012 году вновь возглавил ЗАО "Росзерно".