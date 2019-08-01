Россия считает ошибкой решение генсека ООН о расследовании атак в Идлибе

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Россия сожалеет о решении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о проведении расследования в отношении авиаударов в Идлибе и считает его ошибочным. Об этом заявил в четверг журналистам и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы разочарованы этим решением, - сказал он. - Считаем его ошибочным".

По словам Полянского, Гутерриш принял решение о расследовании авиаударов по сирийской провинции Идлиб под давлением со стороны ряда государств.

"Мы сожалеем, что на генерального секретаря оказывалось давление со стороны ряда государств, которые в действительности не хотят мира в Сирии", - сказал Полянский. "Вызывает вопросы, были ли у генсека полномочия об учреждении такого расследования", - добавил он.

Ранее в четверг секретариат ООН сообщил, что генсек организации принял решение учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе. Запрос на проведение такого расследование в среду 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).

Во вторник в ходе заседания СБ ООН заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок со ссылкой на спутниковые данные утверждал, что "более 90 дней бомбардировок и ракетных обстрелов правительством Сирии и Российской Федерацией привели к бойне в так называемой зоне деэскалации в Идлибе".

В ответ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал ложью утверждения о том, что Россия якобы "преднамеренно наносит удары по госпиталям" в сирийском Идлибе. Он подчеркнул, что "данные нужно дать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять".

В новость были внесены изменения (18:50 мск) - добавлены подробности.