В МИД РФ сообщили о приглашении нового президента Мавритании на саммит Россия - Африка

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов посетил церемонию инаугурации избранного президента Мавритании Мохамеда ульд Газвани и передал ему приглашение президента РФ Владимира Путина на первый саммит Россия - Африка, который пройдет в Сочи 24 октября.

"По завершении церемонии инаугурации Михаил Богданов был принят президентом Исламской Республики Мавритания Мохамедом ульд Шейхом аль-Газвани, которому передал личное поздравительное послание президента Российской Федерации Владимира Путина с приглашением на предстоящий 24 октября в Сочи саммит Россия - Африка", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте российского МИД.

Богданов также встретился с покидающим пост президента страны Мохамедом ульд Абдель Азизом и министром иностранных дел и сотрудничества Исмаилом ульд Шейхом Ахмедом. "В ходе состоявшихся бесед был подтвержден обоюдный настрой России и Мавритании на поддержание активного политического диалога по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, основанного на приверженности двух стран фундаментальным принципам международного права, включая уважение суверенитета и территориальной целостности государств и невмешательства в их дела, политическому урегулированию кризисных ситуаций при центральной роли ООН", - сообщают в МИД РФ.

Стороны также выразили интерес в усилении сотрудничества в различных областях, прежде всего в сфере морского рыболовства и освоении природных ресурсов.

Бывший министр обороны Мавритании Газвани в июне победил в первом туре президентских выборов, набрав 52% голосов.

24 октября в Сочи состоится первый саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители более 50 государств континента, 35 из них уже подтвердили свое участие. Форум пройдет под председательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.