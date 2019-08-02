Эксперты стран БРИКС обсуждают в Бразилиа антитеррористическую повестку "пятерки"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 августа. /ТАСС/. Заседания рабочей группы БРИКС по вопросам противодействия терроризму начались в четверг в Бразилиа. Российскую делегацию возглавляет директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Владимир Тарабрин, сообщили корр. ТАСС в посольстве России.

В частности, среди тем проходящего в эти дни заседания и предшествовавшего ему трехдневного семинара стали такие вопросы как использование интернета и соцсетей в террористических целях, механизмы выявления финансирования терроризма, предотвращение распространения радикальных взглядов, необходимость постоянного усовершенствования работы профильных структур. По информации бразильского председательства, делегации также обменяются мнениями относительно своего стратегического видения вопросов борьбы с терроризмом, а также подходами к его искоренению в общемировом масштабе.

Ранее главы МИД стран БРИКС в своем заявлении по итогам встречи в Рио-де-Жанейро 26 июля отметили успешную работу "пятерки" на антитеррористическом направлении, напомнив о текущей встрече рабочей группы в столице южноамериканской республики. Как ожидается, в ходе завершающихся в пятницу переговоров стороны должны заложить основу для дальнейших дискуссий и договоренностей предстоящих контактов представителей высокого уровня по вопросам безопасности, намеченных на 17-18 октября также в Бразилиа.