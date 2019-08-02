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Спор вокруг Курил

Медведев: протесты Токио не вызывают беспокойства, Курилы "наша земля"

Премьер напомнил, что российские государственные служащие посещают и Курилы, и любые другие территории Российской Федерации без согласования с какими бы то ни было государствами
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© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

ИТУРУП, 2 августа. /ТАСС/. Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства РФ. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, прибывший в пятницу на Итуруп, заявил журналистам.

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"Конечно, нет", - сказал он, отвечая на вопрос, вызывает ли протест японской стороны у него беспокойство. "Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?" - добавил Медведев.

Премьер напомнил, что российские государственные служащие посещают и Курилы, и любые другие территории Российской Федерации без согласования с какими бы то ни было государствами "при всем нашем добром отношении и желании развивать дружеские связи". "Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать представителям правительства Российской Федерации, чем мы, естественно, и будем заниматься", - заключил он.

Правительство Японии выразило крайнее сожаление в связи с поездкой в пятницу премьер-министра России Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп.

Москва ранее последовательно отвергала протесты японской стороны в связи с поездками российских чиновников на южные Курильские острова.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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