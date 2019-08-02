Медведев отметил позитивное развитие жизни на Курильских островах

ОСТРОВ ИТУРУП, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который прилетел на остров Итуруп, отметил позитивные изменения в развитии Курильских островов.

"Я наблюдаю за развитием островов Курильской гряды уже приблизительно больше 10 лет. Изменения, конечно, очень значительные", - сказал Медведев журналистам.

Глава правительства пояснил, что в ходе своего первого визита на Курилы в 2011 году он видел бараки и плохой уровень жизни людей.

"Сейчас здесь заасфальтированные дороги. Будут строиться новые дома, квартиры, новая школа, современные предприятия", - сказал Медведев. "Изменения абсолютно налицо", - подчеркнул он.

Российский премьер уверен, что позитивные изменения достигнуты благодаря реализованным тут программам. По его словам, сейчас в развитие Курильских островов вкладывается 15 млрд рублей в рамках соответствующей программы. "Естественно, что эти вложения окупаются, эти вложения создают другую среду для жизни наших людей, которые живут здесь в весьма интересном, экзотическом и в то же время стратегически важном для нашей страны месте", - сказал Медведев.