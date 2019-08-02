{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Спор вокруг Курил

Посольство России отклонило представление МИД Японии по поводу поездки Медведева на Курилы

В дипломатическом представительстве отметили, что японская сторона не заявляла протест, "скорее это было выражение недовольства"

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Токио в пятницу получило от МИД Японии представление в связи с поездкой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп. Об этом ТАСС сообщили в российском дипломатическом представительстве.

На эту тему
Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

"Мы получили представление от японской стороны, которое было нами отклонено. Протест японская сторона не заявляла, скорее это было выражение недовольства", - сообщили ТАСС в российском посольстве.

МИД Японии в пятницу опубликовал сообщение, в котором подчеркивалось, что Токио выражает крайнее сожаление в связи с поездкой премьер-министра России Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп. Москва ранее последовательно отвергала протесты японской стороны в связи с поездками российских чиновников на южные Курильские острова.

Комментируя позицию Токио, Дмитрий Медведев в пятницу заявил, что она не вызывает у Москвы беспокойства. По его словам, Курилы - "это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
Медведев отметил позитивное развитие жизни на Курильских островах
Премьер отметил, что в развитие Курильских островов вкладывается 15 млрд рублей в рамках соответствующей программы
Читать полностью