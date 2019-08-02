Посольство России отклонило представление МИД Японии по поводу поездки Медведева на Курилы

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Токио в пятницу получило от МИД Японии представление в связи с поездкой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп. Об этом ТАСС сообщили в российском дипломатическом представительстве.

Курилы отдадут? А что с мирным договором?

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

"Мы получили представление от японской стороны, которое было нами отклонено. Протест японская сторона не заявляла, скорее это было выражение недовольства", - сообщили ТАСС в российском посольстве.

МИД Японии в пятницу опубликовал сообщение, в котором подчеркивалось, что Токио выражает крайнее сожаление в связи с поездкой премьер-министра России Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп. Москва ранее последовательно отвергала протесты японской стороны в связи с поездками российских чиновников на южные Курильские острова.

Комментируя позицию Токио, Дмитрий Медведев в пятницу заявил, что она не вызывает у Москвы беспокойства. По его словам, Курилы - "это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область".