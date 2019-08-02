ЦИК создал группу для обеспечения работы по установлению результатов довыборов в Госдуму

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Центризбирком России в ходе заседания в пятницу принял решение образовать рабочую группу по обеспечению работы для установления результатов дополнительных выборов депутатов Госдумы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.

"ЦИК постановляет образовать рабочую группу по обеспечению деятельности, связанной с установлением общих результатов довыборов депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам", - говорится в постановлении комиссии.

Согласно документу, возглавила рабочую группу председатель ЦИК России Элла Памфилова. В ее состав также вошли зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, секретарь комиссии Майя Гришина, все 12 членов ЦИК и 11 сотрудников аппарата.

В положении о рабочей группе уточняется, что она примет первые экземпляры протоколов окружных избиркомов об итогах голосования по федеральному округу на соответствующих территориях, а также протоколы и решения окружных избиркомов о результатах выборов по одномандатным округам, с которыми будет работать дальше. Также в задачи группы входит подготовка проекта постановления ЦИК об установлении общих результатов довыборов депутатов Госдумы.

Довыборы в нижнюю палату парламента пройдут в единый день голосования 8 сентября по четырем одномандатным округам (Хабаровский край, Новгородская, Свердловская и Орловская области).