В Госдуме оценят адекватность уголовных и административных мер за лесные пожары

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Рабочая группа Госдумы по анализу ситуации с лесными пожарами изучит, достаточно ли существующих мер уголовной и административной ответственности за лесные пожары. Об этом сообщил в пятницу председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, которые приводит пресс-служба комитета, на заседание рабочей группы, запланированное на 5 августа, "будут приглашены представители правоохранительных органов, чтобы обсудить правоприменительную практику мер уголовной и административной ответственности за уничтожение или повреждение лесных насаждений, а также достаточность существующих санкций".

"Пока преждевременно говорить о причинах возгорания, ведется следствие, и комитет по безопасности и противодействию коррупции будет держать данный вопрос на контроле", - продолжил политик, до избрания в нижнюю палату парламента занимавший пост первого замглавы Следственного комитета РФ. "Однако необходимо понять, и мы обсудим этот вопрос с представителями Генеральной прокуратуры РФ, Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, других профильных ведомств, во-первых, работают ли на практике действующие меры уголовного и административного наказания. Во-вторых, достаточно ли существующих мер ответственности", - сказал он.

Пискарев считает, что "ответственность должны нести не только те, кто намеренно поджигает лес, в том числе чтобы скрыть следы незаконной вырубки, то есть совершает сразу два преступления, но и те, кто халатно относится к безопасности лесов, к мерам по профилактике лесных пожаров".

Все эти вопросы будут проанализированы рабочей группой, чтобы при необходимости уже в начале осенней сессии выйти с конкретными законодательными предложениями, подтвердил депутат. "Мы также должны понять, представляет ли действующее законодательство о предупреждении чрезвычайных ситуаций достаточный для всех уровней власти инструментарий по защите лесов от пожаров, предупреждению подобных масштабных ЧС, их оперативной локализации и ликвидации", - заключил глава комитета.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что между получением сверхприбыли от вырубки лесов и их сохранением необходимо отдавать предпочтение второму. По его словам, рабочая группа Госдумы проведет мониторинг законодательства и анализ правоприменительной практики, изучит нормативную базу в части противопожарной безопасности лесов и внесет свои предложения по ее доработке. Одновременно депутаты запросят информацию, что было сделано профильными ведомствами после того, как Госдумой были приняты поправки в законодательство в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения.