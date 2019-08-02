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Выход США и России из ДРСМД
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МИД России официально подтвердил прекращение ДРСМД

Действие договора прекратилось со 2 августа по американской инициативе
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. МИД РФ официально подтвердил, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено со 2 августа по инициативе США.

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"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в документе, опубликованном в пятницу на портале правовой информации.

Госсекретарь США Майкл Помпео также объявил об официальном выходе Вашингтона из ДРСМД.

В декабре 2018 года США выдвинули России ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД. Москва отвергла эти претензии, заявив, что технические характеристики этих ракет находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров. Всю предоставленную информацию, включая презентацию этой ракеты иностранным военным атташе, США и страны НАТО проигнорировали.

1 февраля США объявили о начале официальной процедуры расторжения Договора, которая рассчитана на шесть месяцев. В связи с решениями американского правительства Россия тоже приостановила участие в ДРСМД.

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РоссияВыход США и России из ДРСМД
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