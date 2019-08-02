Памфилова призвала кандидатов в Мосгордуму идти в ЦИК, а не устраивать незаконные митинги

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии в пятницу призвала всех незарегистрированных кандидатов решать проблемы с регистрацией в ЦИК, а не устраивать несанкционированные акции в Москве.

"Мы их всех [незарегистрированных кандидатов] ждем у нас в ЦИК. Что касается их прав, мы в меру своих сил будем их защищать. Для этого не надо пугать ни митингами незаконными, ни несанкционированными акциями. Лучше сюда приходите, давайте биться на этой площадке, биться в цивилизованном диалоге", - сказала Памфилова.

Кроме того, она призвала организаторов митингов "думать о людях и ради своих интересов не подставлять никого под удар, ломая судьбы людей". "Я имею в виду независимых, оппозиционных кандидатов, которые призывают людей ходить на незаконные митинги вместо того, чтобы нормально собраться на проспекте Сахарова так, как это было. Или, скажем, в месте, где, с одной стороны, будут полностью гарантированы их конституционные права на демонстрации, на выражение недовольства действиями властей, но при этом не буду нарушаться права других граждан - москвичей, гостей столицы, многих людей, которые решили в выходной отдохнуть", - уточнила глава ЦИК.

По ее словам, по состоянию на утро пятницы в ЦИК поступили жалобы от незарегистрированных кандидатов Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской, Андрея Бабушкина, Елены Русаковой, Любови Соболь, Екатерины Игнатовой, Юлии Галяминой и Александра Руденко. При этом кандидат Иван Жданов подал в суд, в связи с чем Центризбирком не будет рассматривать его жалобу, а Кирилл Гончаров сам отозвал свое заявление.

Выборы в Мосгордуму

Ранее Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд. Она заверила, что ЦИК готов тщательно проверить факты нарушений при регистрации кандидатов. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина уточняла, что решение Московской городской избирательной комиссии может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение десяти дней с момента поступления жалобы.

Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий незарегистрированным кандидатам Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константинасу Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ), Любови Соболь (43-й округ), Андрею Бабушкину (11-й округ), Елене Русаковой (37-й округ), Екатерине Игнатовой (14-й округ), Анастасии Брюхановой (42-й округ), Юлии Галяминой (9-й округ), Илье Яшину (45-й округ), Марине Лукьянец (40-й округ), Александру Руденко (42-й округ), Геннадию Гудкову (2-й округ), Ивану Кульневу (23-й округ), Зое Шарагатовой (4-й округ), Александру Соловьеву (3-й округ) и Эльмире Шагиахметовой (37-й округ). При этом городской избирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина и обязал избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу пересмотреть вопрос о его регистрации. Рассмотрение жалобы Дмитрия Булыкина (43-й округ) было отложено рабочей группой, так как кандидат обратился в Мосгорсуд.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.