Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Серебрянская отозвала свою жалобу из ЦИК

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Серебрянская отозвала свою жалобу об отказе в регистрации из Центризбиркома. Об этом она сообщила в ходе заседания комиссии в пятницу.

"Я отзываю свою жалобу. У нас нет достаточного количества подписей, чтобы продолжить эти выборы", - сказала Серебрянская.

Рабочая группа ЦИК по предварительному рассмотрению жалоб в четверг рекомендовала комиссии оставить без удовлетворения жалобу Серебрянской. Сообщалось, что по результатам перепроверки ей были дополнительно зачтены 96 подписей, однако кандидату все равно недостает еще 180 достоверных подписей избирателей для регистрации. При этом всего Серебрянской было засчитано 4327 достоверных подписей.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина уточняла, что решение Мосгоризбиркома может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение 10 дней с момента поступления жалобы.

Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий незарегистрированным кандидатам Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константинасу Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ), Любови Соболь (43-й округ), Андрею Бабушкину (11-й округ), Елене Русаковой (37-й округ), Екатерине Игнатовой (14-й округ), Анастасии Брюхановой (42-й округ), Юлии Галяминой (9-й округ), Илье Яшину (45-й округ), Марине Лукьянец (40-й округ), Александру Руденко (42-й округ), Геннадию Гудкову (2-й округ), Ивану Кульневу (23-й округ), Зое Шарагатовой (4-й округ), Александру Соловьеву (3-й округ) и Эльмире Шагиахметовой (37-й округ). При этом городской избирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина и обязал избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу пересмотреть вопрос о его регистрации. Рассмотрение жалобы Дмитрия Булыкина (43-й округ) было отложено рабочей группой, так как кандидат обратился в Мосгорсуд.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.