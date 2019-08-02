ЦИК отказал в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Лисицы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу отказал в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Лисицы на решение Мосгоризбиркома об отказе его регистрации.

"ЦИК постановляет в удовлетворении жалобы Константина Валентиновича Лисицы на решение Мосгоризбиркома и решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Мосгордумы по одномандатному избирательному округу № 33 отказать", - говорится в постановлении комиссии.

Рабочая группа ЦИК по предварительному рассмотрению жалоб в четверг рекомендовала комиссии оставить без удовлетворения жалобу Лисицы. По результатам перепроверки ему была дополнительно зачтена 31 подпись, однако кандидату все равно недостает еще 112 достоверных подписей избирателей для регистрации. Всего Лисице было засчитано 5175 достоверных подписей.

Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий незарегистрированным кандидатам Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константинасу Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ), Любови Соболь (43-й округ), Андрею Бабушкину (11-й округ), Елене Русаковой (37-й округ), Екатерине Игнатовой (14-й округ), Анастасии Брюхановой (42-й округ), Юлии Галяминой (9-й округ), Илье Яшину (45-й округ), Марине Лукьянец (40-й округ), Александру Руденко (42-й округ), Геннадию Гудкову (2-й округ), Ивану Кульневу (23-й округ), Зое Шарагатовой (4-й округ), Александру Соловьеву (3-й округ) и Эльмире Шагиахметовой (37-й округ). При этом городской избирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина и обязал избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу пересмотреть вопрос о его регистрации. Рассмотрение жалобы Дмитрия Булыкина (43-й округ) было отложено рабочей группой, так как кандидат обратился в Мосгорсуд.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.