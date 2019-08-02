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Кризис на Украине

Грызлов выразил обеспокоенность по факту проведенной ВСУ атаки с беспилотников

Полпред подчеркнул, что "Россия, как посредник в урегулировании конфликта, настаивает на расследовании инцидента"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов выразил обеспокоенность по факту проведенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) атаки с беспилотников в Донбассе.

"Выражаю обеспокоенность по факту сообщений об атаке, проведенной 1 августа со стороны ВСУ беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По сути происшедшее стало грубым нарушением действующего соглашения о режиме прекращения огня, поскольку боевое применение БПЛА является спланированным сугубо наступательным действием", - заявил он в пятницу журналистам.

Полпред подчеркнул, что "Россия, как посредник в урегулировании конфликта, настаивает на расследовании инцидента и действенных мерах со стороны командования ВСУ, направленных на то чтобы не допускать впредь обострения ситуации на линии соприкосновения", и призвал киевские власти добиваться от подконтрольных им подразделений строгого соблюдения перемирия.

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Грызлов, Борис ВячеславовичУкраинаКризис на Украине
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