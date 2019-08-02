В Союзмаше считают, что выход США из ДРСМД не несет прямых угроз безопасности России

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был в первую очередь обременительным для России, поэтому выход из него США не несет прямых угроз безопасности РФ. Об этом ТАСС заявил в пятницу первый заместитель председателя "Союза машиностроителей России", депутат Госдумы Владимир Гутенев.

"Что касается прекращения действия ДРСМД, то он, на мой взгляд, выполнил свою историческую миссию. Он был достаточно обременительным, и в первую очередь - для России. Выход США из данного договора не несет прямых угроз безопасности нашей страны", - сказал Гутенев.

По его мнению, большую опасность представляет нацеленность нынешнего руководства США на демонтаж всех договоров, которые или запрещают, или ограничивают те или иные вооружения. "Испытываю довольно серьезную тревогу за судьбу СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году. С вероятностью, наверно, более 50% могу предположить, что и этот договор не будет продлен. Вряд ли он будет демонтирован, но он не будет продлен", - предположил депутат.

Что касается ДРСМД, то, по его оценке, Европейский театр вряд ли будет представлять для американцев приоритетный интерес. Он напомнил, что Россия развернет ракеты малой и средней дальности только в ответ и "в зависимости от складывающихся угроз". "Я предполагаю, что в первую очередь эти угрозы будут связаны с возможным развертыванием американских ракет в юго-восточном регионе, в Юго-Восточной Азии", - пояснил Гутенев.

Собеседник ТАСС отметил, что Россия может дать технический ответ на выход США из ДРСМД. "Что касается технических возможностей, то о части из них сказал президент, дав указания в том числе и по разработке наземной версии "Калибров" ("Калибр-НК" - крылатая ракета морского базирования с дальностью полета порядка 2 тыс. км - ТАСС). Есть и ряд других мер. Среди них это может быть и модернизация "Искандеров" (оперативно-тактический ракетный комплекс с дальностью стрельбы до 500 км - ТАСС), это - и новая продукция", - отметил депутат.

Тем не менее, по его словам, пока необходимо отвечать в политическом, а не военном поле. "Пришло время принятия политических решений, а не военных. Политических решений, вытекающих из принципа взаимности. Сначала необходим был зеркальный шаг, который мы сделали, также приостанавливая наше участие в ДРСМД. Теперь надо также выйти из него, тем самым развязать себе руки и получить полную свободу действий", - сказал Гутенев.

Прекращение действия ДРСМД

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это решение он объяснил отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД. Москва отвергает эти претензии, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров.

До этого 1 февраля США объявили о начале официальной процедуры расторжения ДРСМД, которая рассчитана на шесть месяцев. В связи с решениями американского правительства Россия тоже приостановила участие в договоре.