Лаврентьев: Россия фиксирует наращивание вооруженного контингента США в Сирии

НУР-СУЛТАН, 2 августа. /ТАСС/. Москва отмечает усиление военного контингента США на территории Сирии. Об этом на брифинге в пятницу заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Несмотря на заявление господина [президента США Дональда] Трампа, что американский контингент будет выведен [из Сирии], мы фиксируем сейчас, наоборот, наращивание этого контингента. В том числе за счет присутствия частных охранных предприятий <…> на территориях, подконтрольных "Сирийским демократическим силам" (СДС - вооруженные формирования сирийских курдов, ведущие борьбу с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" при поддержке США - прим. ТАСС), - отметил дипломат.

При этом он выразил надежду, что США пересмотрят свои подходы и выведут войска с территории Сирии и из зоны Эт-Танфа, "которая была самовольно установлена американцами в этом районе".

Он отметил, что прекращение огня в Идлибе будет зависть от позиции умеренных оппонентов Дамаска.

"Мы остаемся приверженными договоренностям сочинского меморандума от 17 октября 2018 года. Однако считаем, что борьба с радикальными террористическими группировками должна быть продолжена. Мы приветствуем заявление сирийского правительства, которое вчера было сделано о прекращении огня в Идлибе", - сказал дипломат.

Он также отметил, что Москва рассматривает это как жест доброй воли со стороны Дамаска и проявление готовности к установлению в данном регионе стабильности.

"Теперь, конечно, все будет зависеть от оппозиции, от возможности обеспечить создание демилитаризованной зоны и отвода из нее всех радикальных группировок, а также тяжелого вооружения. Будем надеяться, что здравый смысл восторжествует, и умеренной оппозиции удастся взять под контроль эту территорию с тем, чтобы прекратить провокационные вылазки на территорию, подконтрольную сирийскому правительству", - уточнил Лаврентьев.

Ранее сирийское телевидение объявило о согласии правительства на прекращение огня в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности - боевики отойдут на 20 км от демилитаризованной зоны и оттуда будет выведена тяжелая артиллерия.

Следующий саммит

Саммит стран - гарантов астанинского процесса по Сирии (Россия, Иран и Турция) намечен на середину сентября и пройдет в Анкаре, сообщил Лаврентьев.

"Очередная встреча в астанинском формате на высоком уровне намечена на октябрь. До этого мы намерены провести трехсторонний саммит стран-гарантов в Анкаре ориентировочно в середине сентября", - отметил дипломат.