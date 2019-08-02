Путин и Трамп не обсуждали Украину во время последнего телефонного разговора

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали украинский вопрос в ходе состоявшегося 31 июля телефонного разговора. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Нет, в этом телефонном разговоре Украина не обсуждалась, - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. - Затрагивались другие вопросы: действительно, президент Трамп предложил содействие в тушении лесных пожаров в Сибири, состоялся также обмен мнениями по экономическим делам".

Он также сообщил, что конкретных договоренностей по новому контакту лидеров России и США пока нет. "Нет, пока более конкретных договоренностей, чем принципиальное понимание о необходимости контактов, не достигнуто", - сказал высокопоставленных дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.