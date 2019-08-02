Рябков: НАТО заявлениями по Договору о РСМД полностью себя дискредитирует

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Североатлантический альянс заявлениями о поддержке решения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) полностью дискредитирует себя как политическую структуру. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, генсек НАТО Йенс Столтенберг повторяет подобные заявления с частотой раз в два дня. "Я, конечно, понимаю, что повторение - мать учения, но мы будем в равной степени повторять все то же самое Столтенбергу, чтобы он в конце концов уяснил, что НАТО, следуя за США в распространении этой дезинформации, полностью дискредитирует себя как политическая структура", - подчеркнул замминистра.

При этом Рябков заявил, что Россия продолжит работу над продлением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Отвечая на вопрос о будущем СНВ-3 в свете выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), высокопоставленный дипломат отметил, что "все зависит от США".

"Мы в пользу сохранения ДСНВ высказывались и продолжаем высказываться. Будем работать в этом направлении, - подчеркнул он. - Для того, чтобы договор был продлен, нужно решить проблему с переоборудованием части американских стратегических носителей таким способом, который мы не можем проверить и удостовериться, что переоборудование проведено".

"Если же в конечном итоге в США возобладает линия на слом и этого соглашения, тогда возникнет совершенно иная ситуация, которой не было в международных отношениях на протяжении многих десятилетий, - указал Рябков. - И тогда многие подходы и многие аспекты нашей политики будут рассматриваться в ином ключе".

Москва и Вашингтон подписали СНВ-3 в 2010 году. Договор остается в силе до 2021 года, затем он может быть продлен на пять лет. 31 июля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ДСНВ вряд ли будет продлен, однако, по его словам, вашингтонская администрация пока не приняла никаких решений по этому поводу.

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