{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: постпред Ингушетии при президенте России решил покинуть свой пост

Собеседник ТАСС отметил, что заявление и указ об освобождении от должности Алихана Цечоева пока не подписаны

МАГАС, 2 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель Ингушетии при президенте РФ Алихан Цечоев подал заявление об отставке, сообщил в пятницу ТАСС источник в администрации главы региона.

"Алихан Цечоев вчера попрощался с коллективом постпредства, но его заявление, как и указ об освобождении от должности, не подписаны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, информации о том, кто заменит Цечоева на этом посту, пока нет.

Алихан Цечоев в 2016 году с января по декабрь занимал должность первого вице-премьера Ингушетии, на посту постоянного представителя региона работает с декабря 2016 года.

Теги
РоссияИнгушетия
Выход США и России из ДРСМД
Рябков: НАТО заявлениями по Договору о РСМД полностью себя дискредитирует
Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что генсек альянса Йенс Столтенберг повторяет заявления о поддержке решения США выйти из ДРСМД с частотой раз в два дня
Читать полностью