Источник: постпред Ингушетии при президенте России решил покинуть свой пост

МАГАС, 2 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель Ингушетии при президенте РФ Алихан Цечоев подал заявление об отставке, сообщил в пятницу ТАСС источник в администрации главы региона.

"Алихан Цечоев вчера попрощался с коллективом постпредства, но его заявление, как и указ об освобождении от должности, не подписаны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, информации о том, кто заменит Цечоева на этом посту, пока нет.

Алихан Цечоев в 2016 году с января по декабрь занимал должность первого вице-премьера Ингушетии, на посту постоянного представителя региона работает с декабря 2016 года.