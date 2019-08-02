Избирком Вологодской области зарегистрировал пять кандидатов на выборы губернатора

ВОЛОГДА, 2 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Вологодской области в пятницу завершила регистрацию кандидатов на выборы губернатора региона. К выборам допущены пять кандидатов, сообщили ТАСС в избиркоме.

"Зарегистрированы кандидатами на выборы губернатора области пять человек - это действующий губернатор Олег Кувшинников, представитель ЛДПР Ольга Ширикова, Маргарита Савоськина от "Справедливой России", Алексей Рылеев от "Родины" и Вадим Петриенко от "Народного альянса", - сказал ТАСС член областного избиркома Олег Шляпаков.

По его данным, троим было отказано в регистрации: Ольге Анищенко, выдвинутой Коммунистической партией социальной справедливости, и Александру Морозову от КПРФ вынесен отказ в связи с недостаточным количеством подписей районных депутатов и глав. Вадиму Тюрину, выдвинутому ранее от "Ветеранов России", комиссия также отказала в регистрации кандидатом, поскольку он не представил документы на регистрацию.

Выборы губернатора Вологодской области состоятся 8 сентября. Согласно областному закону, на них могут выдвигаться только кандидаты от политических партий, самовыдвижение исключено. Действующий губернатор Кувшинников возглавляет регион с декабря 2011 года. В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку и назначил врио главы региона, на губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников одержал победу, получив 62,98% голосов.