Слуцкий: США планомерно шли к разрыву ДРСМД в угоду собственной линии поведения

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. США целенаправленно двигались к разрыву Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сделав все, чтобы переговоры с РФ об устранении взаимных претензий не состоялись. Об этом журналистам в пятницу заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, "ответственность за слом ДРСМД лежит исключительно на США", попытки перекладывать вину за односторонний выход американской стороны из договора на Россию - это "откровенный цинизм".

"Вашингтон планомерно шел на разрыв ДРСМД, обеспечивая себе таким образом свободу рук в условиях развязанной им же политики конфронтации в отношении России и Китая. США, которые годами сами не выполняли требования договора, сделали все, чтобы переговоры об устранении взаимных претензий с российской стороной не состоялись. Вместо открытого диалога нам был предъявлен ультиматум", - указал глава комитета.

При этом он напомнил, что Россия только лишь приостановила свое участие в договоре, "дав Соединенным Штатам возможность сохранить ДРСМД". "Однако Вашингтон предпочел в угоду линии по установлению собственной гегемонии снести один из столпов мировой архитектуры контроля над вооружениями", - резюмировал Слуцкий.

МИД РФ ранее подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США.

О ситуации с ДРСМД

В декабре 2018 года США выдвинули России ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД. Москва отвергла эти претензии, заявив, что технические характеристики этих ракет находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров. Всю предоставленную информацию, включая презентацию этой ракеты иностранным военным атташе, США и страны НАТО проигнорировали.

1 февраля США объявили о начале официальной процедуры расторжения Договора, которая рассчитана на шесть месяцев. В связи с решениями американского правительства Россия тоже приостановила участие в ДРСМД.