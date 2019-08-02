Посольство РФ направило новую ноту в МИД Британии в связи с исчезновением Скрипалей

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне в очередной раз направило ноту в МИД Соединенного Королевства с требованием прояснить судьбу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые пропали после инцидента в Солсбери. Об этом говорится в комментарии российского дипломатического представительства, который в пятницу был передан ТАСС.

"Российская сторона решительно настроена на установление истины о событиях в Солсбери. Посольство продолжает добиваться от британских властей исчерпывающей информации и выполнения всех своих международно-правовых обязательств в части предоставления консульского доступа к нашим гражданам и оказания правовой помощи в рамках действующей нормативной базы. В этой связи в очередной раз направили в Форин оффис ноту с требованием отреагировать на ранее направленные соответствующие запросы российской стороны", - говорится в коммюнике, в котором подчеркивается, что по этому делу "на сегодняшний день продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот, направленных в Форин оффис, а также запрос по линии Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи".

"В очередной раз призываем британские власти вернуться в международное правовое поле с тем, чтобы ответить на главные вопросы: какова судьба и состояние здоровья Сергея Скрипаля и его дочери, пропавших на территории Великобритании более года назад, кто на самом деле стоит за их отравлением и исчезновением, каким образом проходило их лечение, действительно ли британские правоохранительные органы заинтересованы в поиске правды о произошедшем и каковы официальные результаты этого расследования", - отмечается в сообщении посольства РФ.

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома в Солсбери. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.