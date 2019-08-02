В МИД РФ призвали США отказаться от развертывания создаваемых ими ракет

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон отказаться от развертывания на земле создаваемых ими ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с выходом США из ДРСМД и прекращении его действия.

"Призываем США отказаться от развертывания создаваемых ими ракет указанных классов [наземных ракет средней и меньшей дальности], о чем, к сожалению, активно заговорили в Пентагоне, и последовать примеру России, предприняв все необходимые шаги в целях обеспечения глобальной стабильности и предсказуемости. В противном случае вся ответственность за рост напряженности в мире ляжет на Вашингтон", - отмечается в документе, опубликованном в пятницу.

В российском министерстве также отметили, что США взяли курс на разрушение всех не устраивающих их международных соглашений, что ведет к демонтажу системы контроля над вооружениями.

"Денонсация ДРСМД подтверждает, что в США взят курс на разрушение всех не устраивающих их по тем или иным причинам международных соглашений, - констатировали в дипведомстве. - Это ведет к фактическому демонтажу существующей системы контроля над вооружениями".

Россия по-прежнему готова к переговорам с США по восстановлению доверия и укреплению международной безопасности, говорится в распространенном заявлении МИД РФ.

"Россия остается открытой к равноправному и конструктивному диалогу с США относительно восстановления доверия и укрепления международной безопасности, - отметили в министерстве. - Надеемся на ответственный подход американской стороны".