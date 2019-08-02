В Совфеде считают, что акция протеста в Москве прошла не без влияния из-за рубежа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Председатель временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов считает, что прошедшая 27 июля в Москве несогласованная акция протеста прошла не без иностранного вмешательства.

"Мы видим признаки вмешательства извне в эту ситуацию, более детально с конкретными названиями организаций мы будем готовы ответить чуть позже. Для полноценного разбирательства в этой ситуации мы будем проводить заседание рабочей группы. Но еще до того, как эти акции произошли, мы говорили о том, что готовятся соответствующие кадры за рубежом, что будет использована тематика выборов в Мосгордуму, что есть высокий интерес зарубежных спонсоров к этой теме. Как оказалось, мы не ошиблись в своих прогнозах", - сказал Климов в пятницу ТАСС.

По мнению сенатора, признаки иностранного вмешательства подтверждают, например, новостные сюжеты "ведущих англоязычных и прозападных СМИ", где, по словам Климова, идет одностороннее толкование произошедших событий. Он добавил, что контент-анализ данных СМИ, а также хронология освещаемых событий свидетельствуют о том, что их главной целью было раздувание скандала.

"То, что произошло 27 июля, полностью укладывается в эту схему, максимальный акцент в информационных потоках был в этот день именно в глобальных СМИ, которые контролируется западными оппонентами", - подчеркнул сенатор.

Он также отметил, что у него есть сведения об участии иностранцев в акции протеста в Москве, но они требуют подтверждения. Сенатор обратил внимание, что не все участники несогласованной акции действовали по чьим-то по указаниям, но "их вели, подзадоривали, этим пользовались, это раздували, на этом спекулировали в интересах иностранных организаций и даже государств".

27 июля в Москве сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.