Перепроверка выявила 339 подписей "мертвых душ" у 22 кандидатов на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Повторная проверка подписных листов выявила 339 подписи "мертвых душ" у 22 кандидатов на выборах в Мосгордуму VII созыва, сообщил журналистам в пятницу глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Ранее в комиссии предоставили информацию о 344 таких подписей у 12 кандидатов.

"Мы повторно все перепроверили <...> У 22 кандидатов обнаружено 339 подписей умерших людей. Вчера на заседании рабочей группы в Центральной избирательной комиссии [зампредседателя комиссии] Николай Булаев предложил обращаться по таким фактам в следственный орган. Как сборщик мог взять подпись у умершего? Сборщики - это доверенные люди, которых сам выбирал кандидат. Здесь однозначно ответственность и кандидата, который заверял эти листы, и самого сборщика, который все это "рисовал", - сказал Горбунов.

Он добавил, что в Москве закончился важный этап избирательной кампании - выдвижение и регистрация кандидатов по 45 избирательным округам. Всего на выборы в Мосгордуму выдвинули свои кандидатуры 424 человека. До момента регистрации 136 человек добровольно отказались участвовать в выборах, сняв свои кандидатуры. "По результатам работы окружных комиссий зарегистрировано 233 кандидата. В итоге мы получаем более пяти кандидатов в округе. Можно сравнить с конкуренцией в хорошие вузы", - отметил Горбунов.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрирован 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.