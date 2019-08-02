Лаврентьев: правительственные силы не будут отведены от линии соприкосновения под Идлибом

НУР-СУЛТАН, 2 августа. /ТАСС/. Cирийские правительственные войска не будут отводиться от линии соприкосновения под Идлибом в рамках перемирия. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

По его словам, отвести правительственные подразделения от линии соприкосновения практически невозможно, поскольку территория, находящаяся под контролем радикальных группировок, остается достаточно большой.

"Поэтому, как только правительственные силы будут отведены, можно сразу предвидеть, что эти территории будут заняты радикальными группировками. Это происходило и раньше, это мы видели, - указал дипломат. - Допустить этого мы не можем. Сирийские правительственные войска, естественно, останутся там".

"Другое дело - вопрос о прекращении огня, - отметил Лаврентьев. - Хотел бы обратить внимание на то, что в сирийском заявлении сказано о том, что прекращение огня будет соблюдаться только в случае, если будет создана демилитаризованная зона, и все радикальные группировки покинут ее. Поэтому будем смотреть дальше за развитием обстановки, насколько действительно удастся обеспечить вывод радикалов. А их действительно насчитывается большое количество".

Ранее сирийское телевидение объявило о согласии правительства на прекращение огня в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности - боевики отойдут на 20 км от демилитаризованной зоны, и оттуда будет выведена тяжелая артиллерия.