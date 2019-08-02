Лаврентьев: "Белые каски" должны предстать перед судом

НУР-СУЛТАН, 2 августа. /ТАСС/. Представители неправительственной организации "Белые каски" должны предстать перед судом и ответить за свои преступные действия. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Эти люди - преступники. Они провоцируют, по большому счету, мировые державы на рост конфронтации между ними и на взрыв напряженности, - сказал Лаврентьев. - Их надо, по большому счету, судить. Я думаю, что рано или поздно все они поименно предстанут перед судом".

"Я думаю, что эту работу нужно начинать, их надо выявлять и собирать доказательства их преступных действий. А таких доказательств уже очень много", - добавил он.

Комментируя пункт совместного заявления стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) о мерах по обеспечению безопасности мирного населения в Идлибе, Лаврентьев подчеркнул, что "российская сторона всегда руководствовалась тем, что мирное население страдать не должно".

"Еще раз хотел бы подчеркнуть, что все удары, которые наносятся российской авиацией, проверяются [объекты, по которым наносятся удары] несколько раз через различные источники. Только после этого, если нет никаких предпосылок, что пострадает мирное население, они выполняются. Они проводятся только против боевиков, против складов с вооружениями", - указал он.