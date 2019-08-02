И.о. постпреда РФ заявил генсеку ООН о необоснованности решения по расследованию в Идлибе

ООН, 2 августа. /ТАСС/. И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на встрече с генсеком организации Антониу Гутерришем заявил, что решение о начале расследования ударов в Идлибе идет вразрез с Уставом Всемирной организации. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте российского постпредства.

"1 августа состоялась встреча и.о. постоянного представителя РФ при ООН Полянского с генеральным секретарем ООН Гутерришем, которому с опорой на соответствующий комментарий МИД России было указано на необоснованность его решения об учреждении "внутренней комиссии Секретариата по расследованию ряда инцидентов, имевших место в северо-западной части Сирии с момента подписания Меморандума о стабилизации в зоне деэскалации Идлиб между Российской Федерацией и Турцией 17 сентября 2018 года" с точки зрения Устава ООН", - информировали в дипмиссии.