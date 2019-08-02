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Санкции в отношении России
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Захарова назвала санкции США против России по делу Скрипалей откровенной провокацией

Официальный представитель МИД РФ отметила, что ограничительные меры рассчитаны на пропагандистский эффект

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Второй пакет американских санкций в отношении Москвы по делу Скрипалей является откровенной провокацией, рассчитанной на пропагандистский эффект. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В США продолжают использовать прошлогоднюю инсценировку с отравлением в Великобритании бывшего британского агента и его дочери для обострения отношений с Россией, - констатировала дипломат. - Эта откровенная провокация, участников которой до сих пор скрывают из-за опасения разоблачения, вновь служит предлогом для готовящихся санкций против российской стороны на основании американского закона 1991 года "О контроле над химическим и биологическим оружием" и изданного накануне специального исполнительного распоряжения Белого дома".

"Как мы уже отмечали, авторы многочисленных санкционных списков теперь делают основной расчет на пропагандистский эффект, на постоянное продвижение темы санкций в медийном пространстве", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Теги
РоссияСанкции в отношении РоссииЗахарова, Мария Владимировна
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