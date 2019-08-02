Путин обновил состав президиума Государственного совета РФ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин произвел ротацию президиума Государственного совета РФ. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в президиум Госсовета вошли губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Омской области Александр Бурков, глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

Государственный совет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Для решения оперативных вопросов формируется президиум Госсовета из восьми человек. Персональный состав президиума определяется главой государства и подлежит ротации один раз в полгода.

Президиум рассматривает план работы Госсовета, а также повестку дня его очередного заседания. Он также анализирует реализацию плана работы Госсовета и его решений.

Заседания президиума Госсовета проводятся по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в месяц.