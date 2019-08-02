Путин продлил срок госслужбы для замглавы МИД РФ Вершинина

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста на один год для замглавы МИД РФ Сергея Вершинина. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу", - говорится в документе.

Сергею Вершинину 24 июля исполнилось 65 лет. Должность замминистра иностранных дел он занимает с 2018 года. Согласно закону, предельный возраст пребывания на гражданской службе в РФ - 65 лет. При этом чиновникам высокого уровня, достигшим этого возраста, срок службы может быть продлен по решению руководства.