В российском посольстве прокомментировали новый пакет санкций США по "делу Скрипалей"

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Решение США о введении второго пакета санкций в отношении РФ по "делу Скрипалей" вызывает много вопросов, учитывая, что британская сторона так и не представила результатов официального расследования, а также улик, которые указывали бы на причастность Москвы к произошедшему. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии посольства России в Великобритании.

"Прежде всего, хотели бы заявить, что Великобритания так и не представила результаты официального расследования в Солсбери. Оно держится в строжайшем секрете от российской стороны, мировой общественности и представителей СМИ, что свидетельствует о нежелании британских властей раскрыть реальную картину произошедшего и отсутствии каких-либо улик, подтверждающих причастность России к данному инциденту. Кроме того, мы не получили ответа ни на одну из более чем 80 дипломатических нот, направленных в адрес МИД Великобритании, а также не были допущены к Сергею и Юлии Скрипалям, - отметили в посольстве. - В этом контексте решение американских властей, по меньшей мере, вызывает много законных вопросов".

Российские дипломаты также подчеркнули, что "США продолжают использовать прошлогоднюю инсценировку с отравлением в Великобритании бывшего британского агента и его дочери для обострения отношений с Россией".

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении ограничительных мер в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Именно он стал юридическим основанием для введения против РФ первого пакета санкций по делу Скрипалей в конце августа 2018 года. Второй пакет американских санкций в отношении Москвы по делу Скрипалей вступает в силу 19 августа и будет действовать не менее одного года, сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента. Санкции, в частности, ограничивают доступ РФ к нерублевому долговому финансированию.