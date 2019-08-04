Посольство РФ: СМИ Британии нарушают принцип беспристрастности, освещая митинги в Москве

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Британские СМИ нарушают принцип беспристрастности при освещении незаконных митингов в Москве, что заставляет задуматься об их заинтересованности в расшатывании внутриполитической ситуации в России. Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером комментарии российского посольства в Великобритании.

"В очередной раз вынуждены отметить предвзятые и лишенные объективности материалы в СМИ Великобритании, посвященные задержаниям [в Москве] незаконно протестующих граждан. Кроме того, активное участие представителей британских медиа в митингах, а также наглядное нарушение ими принципов беспристрастности в освещении данной тематики заставляет задуматься об их ангажированности и непосредственной заинтересованности в расшатывании внутриполитической ситуации в нашей стране, - отметили в посольстве. - Хотели бы напомнить, что в Великобритании организаторам массовых беспорядков может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы. Британская полиция также имеет право самостоятельно принимать меры, подразумевающие применение физической силы и специальных средств в случае проведения несанкционированных или запрещенных массовых мероприятий, которые препятствуют движению транспорта или пешеходов".

Российские дипломаты указывают на то, что наглядным примером действий лондонской полиции в подобных ситуациях является задержание порядка 500 участников акции протеста, которую в апреле устроила в Лондоне природозащитная организация Extinction Rebellion. В посольстве также подчеркнули, что прошедшие 3 августа в Москве несанкционированные акции протеста "не имеют ничего общего с демократией и свободой выражения мнения".

"Становится очевидным, что цели протестующих никак не связаны с обеспечением своих избирательных прав, многие из них даже не имеют представления о личностях так называемых оппозиционных кандидатов. Также абсурдным выглядит и то, что за права москвичей борются люди, которые даже не зарегистрированы в Москве. Кроме того, среди участников незаконных митингов были обнаружены лица, находящиеся в розыске в связи с пропагандой экстремизма, а также порядка 150 молодых людей, длительное время уклоняющихся от службы в армии. Как было установлено, в субботних митингах также участвовали и иностранные граждане, прибывшие в Москву специально для организации провокаций", - добавили в посольстве.

Решение Ofcom

Британский медиарегулятор Ofcom 26 июля оштрафовал российский телеканал RT на £200 тыс. (около $250 тыс. по текущему курсу) за нарушение правил вещания на территории Соединенного Королевства. В ходе проведенной проверки Ofcom пришел к выводу, что RT "не смог сохранить должной беспристрастности в семи выпусках новостных и аналитических программ в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года".

В МИД РФ данное решение расценили как "акт прямой цензуры" и заявили, что Россия ожидает правовой оценки данного решения медиарегулятора от недавно созданной "экспертной группы юристов" во главе со спецпредставителем Форин оффиса по свободе СМИ Амаль Клуни. В пресс-службе Роскомнадзора, в свою очередь, сообщили, что ведомство предложит поправки к закону для зеркального ответа на действия в отношении российских СМИ за рубежом.

Протесты в Москве

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек. Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней.