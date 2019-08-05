Избирком Читы зарегистрировал 161 кандидата на выборы в гордуму

ЧИТА, 5 августа. /ТАСС/. Регистрация кандидатов на выборы депутатов городской думы завершилась в Чите. На 30 мест в парламенте претендует 161 человек, сообщила журналистам в понедельник председатель избирательной комиссии города Елена Часовитина.

"На 30 депутатских мандатов был выдвинут 201 человек <...> Из них 161 [зарегистрирован]. Значительное количество кандидатов выбыли из избирательной кампании либо поскольку они отказались сами, либо поскольку их документы были неверно оформлены. Прежде всего, это касается подписей", - сказала Часовитина.

Она уточнила ТАСС, что самовыдвиженцам для регистрации необходимо было предоставить около 40 подписей зарегистрированных избирателей.

Помимо самовыдвиженцев, в выборах участвуют представители пяти политических партий. Кандидаты от "Единой России" поборются за депутатские мандаты на всех 30 округах Читы, ЛДПР будет представлена в 26 округах, КПРФ - 24, "Справедливая Россия" - 17. В выборах также примут участие два кандидата от Партии роста. Представители еще пяти политических партий регистрацию не прошли. "Кто-то сам не дошел до комиссии, кому-то было отказано", - пояснила Часовитина.

Наибольшей популярностью у кандидатов в Чите пользуется Гагаринский избирательный округ - за победу в нем намерены бороться десять претендентов.

Городская дума Читы избирается на пять лет. Ее председатель является главой города. Выборы депутатов пройдут 8 сентября - в единый день голосования. Тогда же жителям Забайкалья предстоит определиться с главой региона - на пост губернатора претендуют четыре человека, включая врио главы края Александра Осипова.