Лавров: проведение Каспийского экономического форума своевременно

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает, что первый Каспийский экономический форум, который пройдет 12 августа в Туркмении, придаст дополнительный импульс сотрудничеству в торговле, инвестициях и туризме прикаспийских государств. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу "Внешняя политика и дипломатия Туркменистана".

Он отметил, что решение задачи экономического развития Каспийского региона приобретает особую актуальность после подписания в августе 2018 года Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. "Очевидно, что документ отвечает интересам всех прибрежных государств не только потому, что его положениями четко определяются их взаимные права и обязательства по использованию данного водоема, меры по укреплению доверия и безопасности в этом районе мира в целом, - подчеркнул Лавров. - Ценность данного международного договора также в том, что он создает необходимые правовые условия для наращивания сотрудничества в торгово-инвестиционной и транспортной сферах".

Министр констатировал, что в текущих условиях необходимость создания специализированной площадки для прямых контактов между правительствами, профильными экономическими ведомствами и заинтересованными в работе на Каспии бизнес-структурами объективно назрела. "В этой связи идея о регулярном проведении Каспийского экономического форума, выдвинутая президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, оказалась весьма своевременной, - подчеркнул глава МИД РФ. - Убежден: первый Каспийский экономический форум придаст дополнительный импульс сотрудничеству в таких сферах, как торговля, инвестиции и туризм, что будет способствовать в том числе превращению Каспия в один из крупнейших мировых транспортно-транзитных узлов".

Лавров добавил, что российская сторона придает большое значение данному мероприятию, о чем свидетельствует уровень российской делегации, которую возглавит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Первый Каспийский экономический форум пройдет 12 августа в национальной туристической зоне Туркмении "Аваза". С предложением провести мероприятие выступил президент этой страны Гурбангулы Бердымухамедов на пятом саммите прикаспийских государств в Актау. Он предложил сделать форум постоянно действующей платформой для многостороннего экономического диалога и проводить его поочередно в каждой из прикаспийских стран.