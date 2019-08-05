Замглавы МИД России: США не устранили свои нарушения по Договору о РСМД

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. США так и не предприняли действий для устранения нарушений своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"На деле именно США так и не предприняли необходимых действий по устранению нарушений ими обязательств по договору", - сказал он.

Любые дальнейшие шаги в сфере контроля за вооружениями должны учитывать в том числе ракетно-ядерные потенциалы Франции и Великобритании, отметил Рябков.

"Безусловно, при любых дальнейших шагах в сфере контроля над ракетно-ядерными вооружениями, при обсуждении перспектив тех или иных переговорных форматов, тех или иных возможных гипотетически соглашений мы будем настаивать на том, чтобы в этом процессе принимались в расчет соответствующие потенциалы Франции и Великобритании", - сказал замглавы МИД, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.