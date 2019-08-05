Медведев поздравил премьера Ливана с 75-летием установления дипотношений между странами

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Россию и Ливан связывают дружественные и партнерские отношения, активная работа в межправительственном формате создаст условия для запуска новых перспективных инициатив по широкому спектру направлений. На это указал премьер-министр России Дмитрий Медведев в послании председателю Совета министров Ливана Сааду Харири в связи с 75-летием установления дипломатических отношений между странами. Документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

"Россию и Ливан связывают дружественные и партнерские отношения. Поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре", - отметил российский премьер в поздравлении.

"Убежден, что активная работа в межправительственном формате будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, создаст условия для запуска новых перспективных инициатив по широкому спектру направлений", - добавил глава кабмина.