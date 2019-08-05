Неверов предложил перераспределить полномочия органов власти для борьбы с пожарами

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Ситуация с лесными пожарами в России требует пересмотра системы распределения полномочий органов власти. Об этом заявил в понедельник вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в ходе рабочего совещания думских комитетов по экологии и охране окружающей среды и по безопасности и противодействию коррупции.

Политик, в частности, считает необходимым обсудить конкретные предложения по реформированию законодательства. Они касаются и системы лесничества, и учета лесного хозяйства, и качества прогнозирования. "Пора вернуться к вопросу распределения полномочий между федеральными органами власти, региональными и местными - действующая конструкция оказывается нерабочей", - констатировал Неверов.

Парламентарий напомнил, что в мае на площадке Госдумы обсуждалась готовность регионов и ведомств к пожароопасному сезону. "В этом зале были представители Рослесхоза и Минприроды России, которые убеждали, что мы готовы к лесным пожарам. При этом, когда мы обсуждали бюджет, нам министерство говорило, что нужно выделить деньги на закупку техники, - обратил внимание он. - Мы пошли навстречу, предусмотрели это в бюджете".

Так, на 2019 год предусмотрено выделение регионам субвенций на покупку лесопожарной техники на сумму около 3,5 млрд руб., в том числе Иркутской области выделяется 147,9 млн руб., Республике Бурятия - 134,8 млн, Республике Саха (Якутия) - 84,9 млн руб., Красноярскому краю - 77,1 млн руб.

Кроме того, следует проанализировать правоприменительную практику, продолжил глава фракции. "В прошлом году мы приняли поправки, позволяющие расширять лесные просеки до 100 метров. Возникает вопрос: почему этой нормой не воспользовались? Можно выдавать разрешения на вырубку леса как раз под просеки, а не гнаться за прибылью, выдавая разрешения на участки с дорогими породами дерева", - считает он.

Как ранее заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, уже сегодня можно многое сделать для предотвращения распространения в регионах лесных пожаров. В частности, по его мнению, было бы правильно, чтобы структуры, которые занимаются выдачей разрешений на вырубку, учитывая фактор противопожарной безопасности, в приоритетном порядке предоставляли участки под вырубку для расширения просек. Госдума запросит информацию, что было сделано профильными министерствами и ведомствами после того, как была принята норма, позволяющая расширять просеки, сказал спикер.