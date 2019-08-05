Около 6,3 тыс. общественных наблюдателей зарегистрировано на выборы депутатов в Мосгордуму

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Порядка 6,3 тыс. человек зарегистрировались в корпус наблюдателей на выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Об этом сообщил на заседании Общественной палаты Москвы начальник аппарата Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Спиваков.

"Общественными наблюдателями на выборы в Мосгордуму зарегистрировано 6246 человек. Порядка 57% из них уже участвовали в наблюдении за выборами. Также около 74% наблюдателей от 18 до 30 лет", - сказал Спиваков.

Он добавил, что около 57% наблюдателей - женщины, 43% - мужчины. Средний возраст наблюдателя - 28 лет, при этом диапазон возрастов составляет от 18 до 87 лет. Высшее образование имеется у 46% зарегистрированных наблюдателей.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.