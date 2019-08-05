Ограничение времени пребывания граждан Южной Осетии в России окончательно снято

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Россия полностью сняла ограничения по времени пребывания граждан Южной Осетии на своей территории, сообщила журналистам пресс-служба МВД РФ.

"Вступил в силу Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 174-ФЗ "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года". В соответствии с внесенным протоколом изменением на граждан Республики Южная Осетия не распространяются ограничения по срокам пребывания", - говорится в сообщении. Уточняется, что закон вступил в силу 29 июля.

В ведомстве напомнили, что граждане Южной Осетии обязаны соблюдать правила пребывания на территории России, установленные законодательством РФ. Они должны вставать на учет по месту пребывания по истечении семи рабочих дней со дня прибытия.

Ранее пребывание граждан Южной Осетии в России было ограничено 90 сутками.