МИД: Россия поддерживает договоренности по нормализации обстановки в Судане

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Россия выражает поддержку достигнутым между военными Судана и оппозицией договоренностям, направленным на урегулирование ситуации в стране. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении российского МИД по итогам встречи спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и суданского посла в Москве Надира Бабикера.

"Основное внимание было уделено последнему развитию событий в Судане в контексте парафирования 4 августа Конституционной декларации между переходным Военным советом и коалицией "Сил за свободу и перемены", предусматривающей формирование институтов государственной власти на переходный период, - сообщили в министерстве. - С российской стороны была выражена принципиальная поддержка достигнутых договоренностей, призванных обеспечить скорейшую нормализацию общественно-политической обстановки в дружественном Судане".

В дипведомстве добавили, что "на встрече также были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления многопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Суданом, включая поддержание активного политического диалога".

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в Судане армия отстранила находившегося у власти 30 лет президента страны Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военсовета.

5 июля Военный совет Судана и оппозиционные силы на переговорах достигли соглашения о создании руководящего органа на переходный период до проведения выборов. Стороны согласились создать "суверенный совет" из гражданских и военных представителей, который будет действовать, как минимум, три года. Они также договорились сформировать независимое правительство и начать расследование актов насилия, произошедших за последнее время.