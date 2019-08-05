Путин заявил, что действия США по ликвидации ДРСМД могут возобновить гонку вооружений

"Несмотря на произошедшее, мы все же рассчитываем на здравый смысл, на чувство ответственности американских коллег и их союзников - и перед своими народами, и перед всем международным сообществом", - подчеркнул президент. "По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия, - предупредил он. - Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения".

"Россия вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний, под надуманным предлогом, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями - серьезнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех", - отметил Путин. Он подчеркнул, что "ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне". "Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия", - отметил российский лидер.

Путин также заявил о готовности Москвы возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности с Вашингтоном. "Чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, - нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу, - уверен Путин. - Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности". "Мы к этому готовы", - добавил он.

Исключительно зеркальный ответ

Президент добавил, что Россия будет вынуждена приступить к разработке ракет средней и меньшей дальности, если будет уверена, что США начали производство таких вооружений. Глава государства подчеркнул, что для этого потребуется время. Тем не менее, по его словам, "до поступления таких систем на вооружение российской армии реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами: ракетами воздушного базирования - "Х-101" и "Кинжал", морского базирования - "Калибр", а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа "Циркон".

При этом Путин подчеркнул, что Россия не будет первой размещать такие ракеты, если аналогичные шаги не предпримет американская сторона. По словам российского лидера, Москва не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств. "Все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер. Это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Мы не будем их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства", - подчеркнул Путин.

Российский лидер поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки России "внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности". Президент подчеркнул, что Россия не может игнорировать сложившееся положение дел и довольствоваться ничем не обеспеченными со стороны американских коллег и их союзников декларациями о миролюбии. Этим он объяснил необходимость такого поручения.