{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин встретится с президентом Абхазии в Сочи 6 августа

В программе главы государства также посещение образовательного центра "Сириус"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет 6 августа в Сочи. Как сообщила пресс-служба Кремля, рабочий график главы государства предполагает встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и посещение образовательного центра "Сириус".

"6 августа 2019 года в Сочи состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимбой", - говорится в сообщении Кремля. Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества.

В тот же день Путин посетит образовательный центр "Сириус". Глава государства осмотрит новый корпус "Школа", в котором проходят обучение школьники по профильным программам Центра, а также учащиеся инженерно-математических и химико-биологических классов. В новом корпусе могут одновременно обучаться до 800 человек, его площадь составляет 9 тыс. кв. м.

Кроме того, президент проведет заседание попечительского совета Образовательного Фонда "Талант и успех", на котором будут рассмотрены вопросы развития центра "Сириус". Основным докладчиком выступит руководитель фонда Елена Шмелева.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичКраснодарский крайШмелева, Елена Владимировна
Выход США и России из ДРСМД
Путин заявил, что действия США по ликвидации ДРСМД могут возобновить гонку вооружений
Президент РФ поручил Минобороны, СВР и МИД тщательно наблюдать за шагами Вашингтона по размещению ракет средней и меньшей дальности
Читать полностью