ЦИК проверит заявки для голосования на загородных избирательных участках Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Контрольная группа Центризбиркома России по телефону будет проверять заявления желающих проголосовать на выборах губернатора Петербурга на загородных избирательных участках в Ленинградской области. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.

"Одна из особенностей в этот раз: любое лицо, которое желает подать заявление и проголосовать по месту пребывания, а не по месту прописки, обязано оставить свой контактный телефон, по которому созванивается и проверяет контрольная группа из Москвы", - сказал Лебединский. Так, по его словам, будут исключены какие-либо махинации с заявлениями.

Как сообщил глава областного избиркома, таким образом был доработан механизм "Мобильный избиратель", задействованный на президентских выборах в 2018 году.

По мнению Лебединского, в Ленинградской области проголосовать на выборах губернатора Петербурга придут от 40 до 100 тыс. человек. Он приветствует предоставленную жителям Петербурга возможность голосовать на территории Ленинградской области, так как в дачный сезон, по его словам, в область из города на выходных едет до 1 млн петербуржцев.

На территории Ленинградской области для голосования избирателей из Санкт-Петербурга создали 72 избирательных участка в 11 муниципальных районах области: Волховском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском, Лужском, Киришском, Кингисеппском. Голосование будет осуществляться с использованием механизма "Мобильный избиратель", когда избиратель Петербурга по личному заявлению включается в список избирателей для голосования на удобном для него избирательном участке в Ленинградской области (по месту нахождения). Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.