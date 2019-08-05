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Посольство РФ: МИД Литвы открыто вмешивается во внутренние дела России

Дипломаты прокомментировали заявления главы внешнеполитического ведомства республики

ВИЛЬНЮС, 5 августа. /ТАСС/. Литовское внешнеполитическое ведомство не чурается открытого вмешательства во внутренние дела России. С такой оценкой высказываний главы МИД Линаса Линкявичюса выступило в понедельник в комментарии, распространенном на своем сайте, посольство РФ в Вильнюсе.

"Не секрет, что нынешний министр иностранных дел Литвы давно и демонстративно занимается открытым вмешательством во внутренние дела Российской Федерации", - отметило диппредставительство.

Оно напомнило о заигрывании Вильнюса с российской несистемной оппозицией, содействии проведению в Литве для ее представителей периодических слетов-инструктажей и подталкивании к большей активности. "Отталкиваясь от последних демонстраций оппозиционеров в Москве, [Линкявичюс] беспардонно указывает Кремлю, как вести себя в своей стране", - говорится в комментарии. Как подчеркнуло посольство, в РФ "обойдутся без советов подобного рода "специалистов" по России" и посоветовало "внимательнее присмотреться к ситуации с отношением властей [Литвы] к инакомыслию в своей стране, фактам полицейского и уголовного преследования у себя политиков и общественных деятелей, выражающих иные взгляды".

Находящийся в отпуске Линккявичюс, откликаясь на беспорядки во время несогласованной акции в Москве, написал на своей официальной странице в Twiiter, что, "применяя насилие против мирных демонстрантов, митингующих за свободные и демократические выборы, Россия скатывается к полицейскому государству".

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