Посольство РФ расценило заявления главы МИД Швеции как нарушение принципа невмешательства

СТОКГОЛЬМ, 5 августа. /ТАСС/. Посольство России в Швеции расценивает заявления министра иностранных дел королевства Маргот Валльстрём относительно недавних событий в Москве как грубое нарушение основополагающего международно-правового принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Об этом говорится в комментарии дипредставительства, размещенном в понедельник в Facebook.

Валльстрём ранее призвала российские власти освободить задержанных в ходе несанкционированных акций 27 июля и 3 августа в Москве. По ее мнению, Россия должна прекратить эти задержания и допустить оппозиционных кандидатов баллотироваться на должности.

"Не могли не обратить внимание на недавние заявления Маргот Валльстрём относительно ситуации вокруг избирательной кампании в Мосгордуму и действий российских правоохранительных органов в ходе протестных акций, состоявшихся в Москве 27 июля и 3 августа, - прокомментировали в российском посольстве в Швеции. - Расцениваем подобную реакцию шефа шведской дипломатии как грубое нарушение основополагающего международно-правового принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств, а также как очередное неприкрытое проявление предвзятого отношения к нашей стране. Не припомним протестов со стороны Маргот Валльстрём, когда "демократичные" французские правоохранительные органы жестоко разгоняли "желтые жилеты" на улицах Парижа".

По мнению российских дипломатов, необходимо говорить не только о правах демонстрантов, но и об их обязанностях, прописанных в соответствующих международных документах, в том числе в Международном пакте о гражданских и политических правах и Европейской конвенции по правам человека. В обоих документах говорится об "особой ответственности" манифестантов, об их обязанности соблюдать законодательство, а также о праве правоохранителей прибегать к контрмерам "в интересах государственной и общественной безопасности", "предотвращения беспорядков и преступлений".

"Жаль, что ратующая за ценности правового государства МИД Швеции не обратила внимание на то, что вышеупомянутые демонстрации носили несанкционированный характер, а их организаторы зачастую вели себя провокационно, создавая угрозу безопасности и порядку в центре столицы. Тем самым ими был нарушен порядок реализации гражданами Российской Федерации установленного Конституцией права на мирные собрания, который предусмотрен законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" от 19 июля 2014 года, - напомнили в российской дипмиссии. - Полагаем, что госпожа министр иностранных дел вряд ли станет оспаривать тезис о том, что в любом цивилизованном государстве, в том числе Швеции, полиция обязана реагировать на агрессивное поведение демонстрантов, задерживая нарушителей до полного выяснения обстоятельств".