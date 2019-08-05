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Выход США и России из ДРСМД

Госдума готова содействовать диалогу по стратегической стабильности между Россией и США

Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что переговорный процесс необходимо интенсифицировать и активизировать

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы готовы содействовать активизации диалога по вопросам стратегической стабильности между Россией и США, но стремление к этому членов палат американского Конгресса вызывает вопросы. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

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Он напомнил, что "переговоры по вопросам стратегической стабильности в настоящее время идут по линии внешнеполитических ведомств - МИД России и Госдепартамента США" - и до момента прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уже прошло два раунда. "Надеюсь, что никаких пауз здесь не будет. Ситуация в сфере контроля над вооружениями действительно достаточно серьезная, если не сказать близкая к хаосу", - констатировал Слуцкий.

"Переговорный процесс необходимо интенсифицировать и активизировать. Со своей стороны по парламентской линии готовы оказать все необходимое содействие. Другой вопрос - насколько готовы к этому наши коллеги из Конгресса США", - продолжил Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что в контексте стратегической стабильности "есть еще один важный вопрос" - это продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3, его срок действия - до 5 февраля 2021 года), "который в нынешней обстановке остается одним из последних сдерживающих факторов гонки вооружений и гарантов соблюдения режима нераспространения". "Вопрос: на сколько его продлевать - на пять лет или меньше - можно обсуждать, соглашусь здесь с МИД, но пролонгация необходима, прежде всего для того, чтобы иметь в запасе время для выработки предсказуемых правил игры в новых военно-стратегических условиях", - резюмировал Слуцкий.

Пресс-служба Кремля в понедельник распространила заявление президента России Владимира Путина, в котором говорится о готовности Москвы возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности с Вашингтоном. По словам главы государства, российская сторона рассчитывает "на здравый смысл, на чувство ответственности американских коллег и их союзников - и перед своими народами, и перед всем международным сообществом". Путин подчеркнул, что во избежание "хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичВыход США и России из ДРСМД
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