ЦИК Татарстана допустил к выборам в Госсовет республики семь партий

КАЗАНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Татарстана зарегистрировала списки семи партий на выборы в Государственный совет республики по единому округу. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ЦИК региона.

"Центризбирком Татарстана завершил регистрацию республиканских списков кандидатов от политических партий и кандидатов-одномандатников, баллотирующихся в депутаты Государственного совета Республики Татарстан VI созыва. К выборам допущены семь политических партий", - говорится в сообщении.

Речь идет о региональных отделениях "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР, "Коммунистов России", Партии роста и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Всего по партийным спискам в Госсовет республики баллотируются 202 кандидата. "Единая Россия" выдвинула 55 человек по единому избирательному округу, "Справедливая Россия" - 46, ЛДПР - 40, КПРФ - 30, Партия роста - 12, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - 10, "Коммунисты России" - девять.

Центризбирком Татарстана отказал в регистрации четырем партиям: "Родина", Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными, Партия ветеранов России и "Российский общенародный союз".

В одномандатных округах зарегистрировали 236 кандидатов, 57 из них - самовыдвиженцы. От "Единой России" зарегистрирован 41 человек, "Справедливой России" - 42, ЛДПР - 43, КПРФ - 46, "Коммунистов России" - пять, от "Яблока" и Партии роста - по одному.